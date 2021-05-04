Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçiklere makineli tüfekle ateş açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB’den yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklere makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG’li terörist, komandoların verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 4, 2021
Fırat Kalkanı bölgesinde makineli tüfekle Mehmetçiklere saldıran 3 PKK/YPG'li teröristi Komandolar etkisiz hale getirdi.https://t.co/MfGwMyJxhV pic.twitter.com/tQpmKQjwN4
Açıklamada, teröristlere ait bir barınağın da ateş destek vasıtalarıyla tahrip edildiği belirtildi.
Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hâle getirildi. Teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/mAS3ySJUGI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2021
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