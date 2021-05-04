MSB’den yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklere makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG’li terörist, komandoların verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi.

#SONDAKİKA

Fırat Kalkanı bölgesinde makineli tüfekle Mehmetçiklere saldıran 3 PKK/YPG'li teröristi Komandolar etkisiz hale getirdi.https://t.co/MfGwMyJxhV pic.twitter.com/tQpmKQjwN4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 4, 2021

Açıklamada, teröristlere ait bir barınağın da ateş destek vasıtalarıyla tahrip edildiği belirtildi.