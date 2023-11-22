Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaila: Şifa Hastanesi işgalin merkezi oldu, bu tarihte bir ilk

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen ve yaralananların sayısı her geçen gün artıyor.

Bombalanan hastaneler, yaralılar, hastalar, prematüre bebekler, hastanelerde tünel iddiaları ve Türkiye'nin yardımları...

Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaila, Gazze'deki hastanelerin durumu ve güncel gelişmelerle ilgili TRT Haber Muhabiri Merve Güneş'in sorularını yanıtladı.

"Ölenlerin çoğu kadın, çocuk ve yaşlı, bu sivillere açılmış bir savaş"

Bakan Mai Al-Kaila Gazze'deki son duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Son duruma bakacak olursak çok fazla şehidimiz var, çok çok fazla. 14 binden fazla şehidimiz var, 30 binden fazla da yaralımız var. Enkaz altında çok fazla kişi var. 6 binden fazla kişi kayıp, bunların 1800'ü çocuk. Şehit, yaralı ve kayıpların çoğu kadın ve çocuk ya da yaşlı insanlar. Bunun anlamı şu, bu sivillere karşı açılmış bir savaş. Bu kesinlikle kabul edilemez. Bu uluslararası hukuka, uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu gibi sivilleri, hastaneleri, okulları, çocukları ve kadınları dokunulmaz kılan üçüncü ve dördüncü cenevre sözleşmelerine de aykırı. Ve maalesef bu gazze'de uygulanmıyor. Gazze'de uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmesi ihlal ediliyor. Önemli olan bu savaşın durdurulması."

Filistin Sağlık Bakanı Mai Al Kaila: Son duruma bakacak olursak çok fazla şehidimiz var, çok çok fazla. 14 binden fazla şehidimiz var, 30 binden fazla da yaralımız var. Enkaz altında çok fazla kişi var. 6 binden fazla kişi kayıp, bunların 1800'ü çocuk. pic.twitter.com/1kD1JETUAF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 22, 2023

"Şifa Hastanesi işgal altında, bu tarihte bir ilk"

Mai Al-Kaila, Şifa Hastanesi'nde yaşanan son durumu şöyle anlattı:

"Maalesef Şifa Hastanesi Gazze'deki en büyük ve bölgenin tamamında hastaların sevk edildiği hastane. Çünkü çok önemli, alanlarında uzmanlaşmış doktorlar ve gelişmiş ekipmanların yer aldığı bir hastane. Şifa Hastanesi'nde yüzlerce yatak var. Bu nedenle Gazze'deki en önemli hastane. Ne yazık ki şu anda İsrail ordusunun işgali altında. Bu tarihte ilk kez oluyor. Bazı hastalar tahliye edilemediler. Çünkü durumları tahliye edilmeleri için uygun değil. Şifa Hastanesi, işgalin merkezi oldu. Bunu en sert şekilde kınıyoruz."

Filistin Sağlık Bakanı Mai Al Kaila: Şifa Hastanesi Gazze’deki en büyük ve bölgenin tamamında hastaların tamamının sevk edildiği hastane. Şu anda İsrail ordusunun işgali altında. Bu, tarihte ilk kez oluyor. Şifa Hastanesi işgalin merkezi oldu. pic.twitter.com/kOCNijpdRK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 22, 2023

"28 bebek tedavileri için Mısır'a sevk edildi"

Mai Al-Kaila, prematüre bebeklerin durumuyla ilgili de şunları söyledi:

"Şifa Hastanesi'nde 39 prematüre bebek vardı. Bebeklerin 8'i ne yazık ki hayatını kaybetti. 31 bebek sevk edilecekti ancak 3 tanesi sağlık durumları sevk edilmeye uygun olmadığı için bırakıldı ve 28 bebek tedavileri için Mısır'a sevk edildi."

"26 hastane hizmet dışı, kalanların kapasitesi nüfusa yetersiz"

Filistinli bakan, 26 hastanenin hizmet dışı bırakıldığını belirterek, "Elimizde 1200 yatak kapasiteli 9 hastane var. Ve yatak sayısı nüfus için kesinlikle yeterli değil. Zaten bu durumda çok çok daha fazla yatağa ihtiyaç var. Bu nedenle bu hastaneler ihtiyacımız için yeterli değil. Ve bu hastaneler Gazze'nin güneyindeler" dedi.

"Bu savaşta kaybeden insanlık olacak"

Bakan Mai Al-Kaila, İsrail güçlerinin hastanelerin altında Hamas'a ait tüneller olduğu için saldırdığı iddialarına da şu yanıtı verdi:

"Norveçli doktor Mads Gilbert 2009'dan beri gönüllü olarak Şifa Hastanesi'nde çalışıyor. Şifa Hastanesi'ne salıdırı düzenlenmeden önce tarafsız komiteyi arayarak hastaneye gelmelerini ve kontrol etmelerini istedi. Zaten mantıklı olan budur, bir şey olup olmadığını gelip kontrol edersiniz ve o zaman aksiyon alırsınız. Mantıklı olan budur. Bu nedenle mantıklı kararlar talep ediyoruz.

Bu savaşta kaybeden insanlık olacak. Özellikle kadınlar ve çocuklar."

"Şifa Hastanesi'nde anestezi, antibiyotik olmadan ameliyat yapıldı"

Mai Al-Kaila, "İsrail bombardımanı altında doktorlar inanılmaz zor ve bir o kadar fedakarca görevler yapıyorlar. Onların şartları nasıl?" sorusunu da şu şekilde cevapladı:

"İlaç yok, tıbbi malzeme yok, çok önemli olan elektrik yok, jeneratörlerin çalışması için yakıt yok. Gerçekten çok zor bir iş. Mesela Şifa Hastanesi'nde geçen hafta anestezi olmadan, antibiyotik olmadan operasyon yaptılar. Bu sorunlar en hızlı şekilde çözülmeli özellikle kadınlar için. Çünkü bu ay doğum yapacak 5 bin kadın var ve bu felaket. Gerçekten felaket olacak. Sadece anneler için değil hem anneler hem çocuklar için."



"Cumhurbaşkanına, devlete ve Türk insanına teşekkür ediyorum"

Bakan Mai Al-Kaila, Türkiye'ye ve Türk makamlarına da şu mesajları verdi:

"Türkiye'ye yaralıları ve kanserli hastaları Türkiye'ye götürdükleri için teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanına, devlete ve Türk insanına teşekkür ederim, herkese teşekkürler. Çünkü biliyorum ki Türkler daima Filistinlilere destek oldular. Buna her zaman kalpten teşekkür ediyoruz, bunu her zaman aklımızda tutuyoruz. Aynı zamanda Türkiye'ye sahada kuracakları ve Gazze'deki sağlık sistemini destekleyecek sahra hastanesi için de teşekkür ediyoruz."