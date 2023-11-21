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AA
HABER GİRİŞ
21.11.2023 20:05
, 21.11.2023 20:07
SON GÜNCELLEME
21.11.2023 20:07
İsrail Gazze'de 14 binden fazla sivili katletti
Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 828 artarak 14 bin 128 oldu. Ölenlerin 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın
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