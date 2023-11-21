Cezayir Cumhurbaşkanı: Gazze'de soykırım yapan İsrailli yetkililer yargılanmalı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cezayir’de resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkentteki Muradiye Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyaretinin, bölgesel ve uluslararası düzeydeki “özel ve istisnai” koşullara rağmen Cezayir ile Türkiye ilişkileri açısından önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Ziyaret sırasında gerçekleştirilen görüşmelerin ikili ilişkileri ve bu “bağlamdaki başarıların” değerlendirilmesi noktasında önemli bir fırsat olduğuna dikkati çeken Tebbun, “Cezayir ile Türkiye’deki samimi irade göz önüne alındığında, ilişkilerimiz güçlü ve daha fazla işbirliği için açık ufuklara sahip.” dedi.

Tebbun, Cezayir’in Türkiye’nin Afrika’daki ikinci ticari ortağı haline geldiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022 itibarıyla 5 milyar doları bulduğunu, 2023’te de 6 milyar doları aşacağını dile getirdi.

Görüşmede Filistin meselesi tüm boyutlarıyla ele alındı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Orta Doğu’daki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldıklarına dikkati çeken Tebbun, "Siyonist rejimin" Gazze Şeridi’nde işlediği suçlar nedeniyle büyük bir trajedi yaşandığını ifade etti.

Tebbun, Erdoğan ile 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının Filistin halkının meşru hakkı olduğu görüşünü paylaştıklarını vurgulayarak, "Orta Doğu volkan gibi. Ya bu sorun (Filistin) çözülecek ya da farklı bir mecrada ilerleyecek.” diye konuştu.

"İşgal devletinin işlediği suçların derhal durdurulması gerektiğini" belirten Tebbun, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan’la) Gazze’deki soykırımın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğinin altını çizdik. 75 yıldan beri ilk defa, bu suçları (İsrail’in) işleyenler adaletin karşısına çıkacaklar.” ifadelerini kullandı.

Tebbun, işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşim birimleriyle birlikte Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına da dikkati çekerek, “(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la) Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci terörünün de durdurulmasının altını çizdik.” şeklinde konuştu.

Nijer ve Mali başta olmak üzere Afrika'nın Sahel bölgesindeki gelişmeleri de ele aldıklarını ifade eden Tebbun, Batı Sahra sorununu da görüştüklerini, bu bölgede barış ve güvenliğin tesis edilmesi için görüş birliği içinde olduklarını sözlerine ekledi.