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Dünya
AA 21.11.2023 19:31

AB Konseyi Başkanı: Ukrayna'yı desteklemek en yüksek önceliğimiz

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'da AB taraftarlarının Rusya yanlısı hükümete karşı başlattığı gösterilerin 10'uncu yıl dönümünde Ukrayna'nın başkenti Kiev'den "Ukrayna'yı desteklemenin AB'nin en yüksek önceliği" mesajı verdi.

AB Konseyi Başkanı: Ukrayna'yı desteklemek en yüksek önceliğimiz
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya yanlısı yönetime karşı Batı yanlılarının yönetimi değiştirmesiyle sonuçlanan "meydan olayları"nın 10'uncu yıldönümünde AB'nin desteğini vurgulamak için Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile bir araya gelen Michel, düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Ukrayna'yı desteklemek AB'nin en yüksek önceliği ve öyle olmaya devam edecek." diyen Michel, Ukrayna'nın, AB üyeliği için gerekli reformları hızlı şekilde hayata geçirdiğini belirtti.

Michel, Moldova'yı da AB yolunda destekleyeceklerini ifade ederek, Birliğin genişlemesi neticesinde hem daha büyük hem daha güçlü hale geleceğini vurguladı.

Şubat 2022'de Rusya'nın saldırısı üzerine bu ülkeyle başladığı savaşı sürdüren Ukrayna'ya, haziran 2022'de AB üyeliğine aday ülke statüsü verildi. Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerinin başlamasına ilişkin kararın, aralık 2023'te AB liderleri tarafından alınması bekleniyor.

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