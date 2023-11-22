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Gündem
TRT Haber 22.11.2023 08:53

Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Londra ve Paris'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için temaslarda bulunmak üzere Londra ve Paris'i ziyaret edecek.

Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Londra ve Paris'e gidiyor

11 Kasım'da Riyad’da Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanlarını, savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunulmasıyla görevlendirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sözkonusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere bugün Londra’yı ve Paris’i ziyaret edecek. Fidan'ın İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir programına eşlik eden Fidan, ziyareti kapsamında Gazze'yle ilgili önemli konuları ele almıştı.

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Gazze Hakan Fidan
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