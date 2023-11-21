Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail sende atom bombası var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Cezayir arasında ticaret hacmini 10 milyar dolar hedefledik.

Son dönemde hızlanan temaslar münasebetlerimize önemli ivme kazandırıyor.

Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene bir önceki yıla göre yüzde 27 artışla rekor seviye olan 5,3 milyar dolara yükseldi.

Ticaret hacmi bu sene sonu 6 milyar dolar olmasını bekliyoruz.

Cezayir'de faaliyet gösteren bin 400 civarında Türk ortaklı firma yaklaşık 5 bin Cezayirli kardeşimize istihdam sağlamaktadır.

Enerji alanında yeni ortaklıklarla iş birliğini artımak istiyoruz.

İki lider olarak iş dünyamızın karşılaştığı sorunların çözümü için de elimizden geleni yapıyoruz.

Ziraat Bankası Cezayirde şube açmak için gerekli izinleri aldı.

Ülkemizdeki Cezayir yatırımlarından da memnuniyet duyuyoruz.

İsrail'in Gazze'deki katliamı

Cezayir makamlarına Gazze'de artan vahşet karşısında sergiledikleri dik ve dirayetli duruş sebebi ile şükranlarımı sunuyorum. Cezayir en cesur ve güçlü tepkileri veren ülkelerden biri olmuştur.

Gazzeli çocukları, bebekleri, kadınları ve yaşlıları vahşice katledenler uluslararası hukuk önünde de hesap vermeli ve mahkum olmalıdır. Diğer türlü zalimin daha da zalimleşmesinin önüne geçemeyiz.

Vicdan sahibi tüm ülkelere de sorumluluk düşüyor. Şunu bilmemiz lazım İsrail bir terör devletidir. Bunu söylemekten çekinmeye gerek yok. Bildiğimiz gerçek bu.

Hataneleri, okulları , ibadethanelri vuranlar bunlar değil mi? Bunlar yaptırımsız mı kalacak. Gereği neyse bunu yapmak için işte BM'de ne oldu? 121 ülke İsrail'in karşısında oldu. 40 ülke çekimser kaldı. 14 ülke bizim karşımızda durdu. Ama kovalayacağız. Netanyahu gidicidir, İsrail halkı da Netanyahu'ya sahip çıkmıyor.

Eğer bugün birileri onların yanında yer alıyorsa şunu bilin,bunların İsrail'e borcu var. Bunun için İsrail'in yanında yer alıyor. Bizim , Türkiye'nin, Cezayir'in İsrail'e borcu yok. Bizim halkımıza borcumuz var.

Türkiye savaş suçlarının takipçisi olmayı sürdürecektir.

Yine bu süreçde İsrailli bakanlar tarafından varlığı inkar edilen nükleer silah, atom bombası meselesinin de unutulmasına da izin vermeyeceğiz.

İsrail sende atom bombası var. Bunu da özellikle ilgili merciilere şikayetini yaptık, yapıyoruz.