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Gündem
AA 21.11.2023 23:06

Ticaret Bakanı Bolat, Cezayir ile imzalanan anlaşmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın, ticaret hacminin çok daha yükselmesi için temel enstrümanları olacağını bildirdi.

Ticaret Bakanı Bolat, Cezayir ile imzalanan anlaşmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu
[Fotograf: AA]

Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye ile Cezayir arasında imzalanan anlaşmalara ve Cezayir'de gerçekleştirdiği temaslara ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi vesilesi ile ticaretimizde tarihi bir dönüm noktası olacak Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) müzakerelerine başlanmasına yönelik Ortak Bildiri metnini ve Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Ürün ve Hizmetlerin Kalite Kontrolü Alanlarında İşbirliğine İlişkin Anlaşmayı imzaladık. Tercihli Ticaret Anlaşması, sonuçlandığında, ticaret hacmimizin çok daha yükselmesi için temel enstrümanımız olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cezayir ziyareti kapsamında Cezayir Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Tayeb Zitouni ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, "Görüşmemizde, bu yıl sonunda 6 milyar dolara yaklaşacak ticaret hacmimizi kısa süre içerisinde 10 milyar dolara çıkarmak için atılacak adımları tespit ettik. Bölgedeki en önemli ortaklarımızdan olan Cezayir ile ticaret ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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