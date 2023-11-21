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Gündem
AA 21.11.2023 22:52

İletişim Başkanı Altun'dan A Milli Futbol Takımı paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletin birlik ve beraberliğini pekiştiren, aldığı galibiyetlerle tüm Türkiye'yi mutlu eden A Milli Futbol Takımı ile gurur duyduklarını belirtti.

İletişim Başkanı Altun'dan A Milli Futbol Takımı paylaşımı

Altun, sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımı için hazırlanan klibi paylaştı.

Fahrettin Altun, "BizimÇocuklar" ve "TürkiyeYüzyılı" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, aldığı galibiyetlerle tüm Türkiye’yi mutlu eden A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyoruz. Haydi bizim çocuklar, vakit yeni zaferler yazma vakti. Vakit Türkiye Yüzyılı'nı taçlandırma vakti" ifadelerini kullandı.

Klipte, A Milli Futbol Takımı'nın maçlarından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbol oynadığı anlardan kesitler ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan görüntüler de yer aldı.

ETİKETLER
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı A Milli Futbol Takımı
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