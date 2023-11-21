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Gündem
TRT Haber 21.11.2023 20:58

Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Londra ve Paris'e gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulması ve barışın sağlanmasına yönelik temaslarda bulunmak üzere yarın Londra ve Paris'i ziyaret edecek.

Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Londra ve Paris'e gidecek

11 Kasım 2023 tarihinde Riyad’da Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarını, savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunulmasıyla görevlendirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sözkonusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere 22 Kasım 2023 tarihinde Londra’yı ve Paris’i ziyaret edecek.

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Gazze Hakan Fidan
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