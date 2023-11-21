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İHA 21.11.2023 20:17

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Netanyahu eli kanlı bebek katilidir

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Gazze’de yaşananların bir savaş değil katliam olduğunu vurgulayarak, "Netanyahu, eli kanlı bir bebek katilidir" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Netanyahu eli kanlı bebek katilidir

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2023-24 Akademik Yılı düzenlenen törenle başladı. Açılış törenine katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, yaptığı açılış dersi konuşmasında özellikle gençlere seslenerek gelişen teknolojiyi yakından takip etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Konuşmasında İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınayan Akar, “Gazze’ye savaş demeyin. Bu bir katliam, soykırım. Bu bir vahşet, barbarlık. Bir hastaneyi vurmak hukukun, insanlığın bittiğinin göstergesidir. Hiçbir insani duyguları kalmamış, tamamen hayvanlaşmışlar. Önüne geçen herkesi katlediyorlar. Bunlar Netanyahu'nun 'sionazileri' ama merhametsiz olan bir gün her şeyini kaybedecek. Birazcık insan olan üzülür, düşünür. Bu Netanyahu eli kanlı bebek katili. Tarih bunun hesabını soracak bunlardan. Yanlış hesap Ankara'dan döner. Birçok ülkeye rüşvet teklif ediyorlar. Amerika'nın desteğiyle diğer devletleri de hareketsiz bıraktılar. Dolayısıyla bu alçakları bizim anlamamız mümkün değil. Bu yaşanan durum ciddi bir şekilde radikalleşmeye sebebiyet verecek. Avrupa’daki devletlerin yönetiminin suskunluğu var. Avrupalı, Amerikalı bütün vatandaşlar bu ahlaksızlığa ‘dur’ diyorlar ama yönetimler suskun. Bunu ayırt etmek lazım. İngiltere de Amerika da hiçbir şey yapmıyor” diye konuştu.

“Yerli ve milli savunma sanayi çok önemli”

Orduların asıl amacının savaşmak değil caydırmak olduğuna değinen Akar, “Gazze olayı ile ilgili bu yaşananlar uluslararası hukukun, evrensel insani değerlerin maalesef bir turnusol kağıdı olduğunu gösterdi. Çünkü Batı dediğimiz o topluluk, kendinden olmayan herkese yabancı. O yüzden kendimiz güçlenmeliyiz. Bu anlamda savunma sanayi çok önemli. Ordunun görevi savaşmak değil, ordunun görevi caydırmak. Ülkemiz büyük ve güçlü bir ülke. Köklü tarihi, önemli coğrafyası ve değerleri var. Yerli ve milli savunma sanayimizin de desteklenmesiyle büyük güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Daha müreffeh bir Türkiye için, Türkiye Yüzyılı’nı gerçekleştirmek için çalışmalar sürüyor. Gençlere, topluma diyorum ki, bu memleket bizim, bu bayrak bizim. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal'e kadar bu tarih bizim. Tarihimize sahip çıkalım. Tek yumruk tek yürek olarak bu istikamette gideceğiz” dedi.

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