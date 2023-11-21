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Dünya
AA 21.11.2023 21:08

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1,7 milyon Filistinli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1 milyon 700 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1,7 milyon Filistinli yerinden edildi
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) bugün yayımladığı raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 1 milyon 700 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine göç etmek zorunda bırakıldığı belirtildi.

Raporda, 19 Kasım itibarıyla kuzeyi dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin 5 kentindeki 156 UNRWA tesisinde yaklaşık 930 bin, orta bölgelerde, Han Yunus ve Refah'ta 99 tesiste de 770 bin olmak üzere toplam 1 milyon 700 bin yerinden edilmiş kişinin yaşadığı kaydedildi.

İsrail'in boşaltılmasını istemeden önce 12 Ekim'e kadar yaklaşık 160 bin yerinden edilmiş Filistinlinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 57 UNRWA okuluna sığındığı hatırlatılan raporda, UNRWA'nın yerinden edilmiş kişilere yardım sağlamak ve onları korumak için söz konusu okullara ulaşamadığı, ihtiyaçları ve koşulları hakkında bilgisi olmadığı aktarıldı.

Gazze'deki akaryakıt krizine ilişkin ise İsrail'in 18 Kasım'da 120 bin litre yakıtın girişine izin verdiği ve bunun iki günde kullanıldığı, izin verilen yakıtın kritik günlük ihtiyaçların yalnızca yarısını karşılayacağı vurgulanan raporda, iki günde bir 120 bin litre yakıtın teslim edileceği konusunda UNRWA'ya bilgi verildiği kaydedildi.

İnsani yardımlara dair 19 Kasım itibarıyla, "gıda, su, tıbbi malzeme ve diğer temel malzemeleri taşıyan 200 UNRWA tırı" dahil 1268 yardım tırının Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdiği belirtildi.

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Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması Birleşmiş Milletler
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