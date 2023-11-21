BM: Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ihtimaline yönelik hazırlık yapıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de ateşkes ihtimaline ilişkin soru üzerine Haq, henüz bu konu hakkında konuşmak için erken olduğunu ancak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in en başından beri insani ateşkes talep ettiğini hatırlattı.

Haq, "Gerekli yetkililerle görüşmeler yürütüyoruz. Eğer ateşkes olursa çok daha etkin şekilde insani yardım sağlayabiliriz." dedi.

Sahada tarafların atacağı adımların önemine işaret eden Haq, "Biz ateşkes olma ihtimaline yönelik hazırlık yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"Hastaneler ve personel korunmalı"

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan El-Avde Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ne yönelik saldırılarıyla ilgili ise Haq, "Çatışan taraflar, uluslararası insancıl hukuk uyarınca hastanelerin ve personelin korunmasını sağlamalı." diye konuştu.

Haq, BM tesislerindeki duruma da dikkati çekerek, 19 Kasım'dan bu yana Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) 156 tesisine yaklaşık 930 bin yerinden edilmiş kişinin sığındığını ifade etti.

"Lübnan sınırında gerginliğin artma riskinden endişeliyiz"

Haq, "Lübnan sınırında gerginliğin artma riskinden derin endişe duyuyoruz." dedi.

Sınırda iki gazetecinin öldürülmesine değinen Haq, "Gazeteciler her zaman korunmalıdır ve öldürülmelerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Haq, bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail ordusunun, 46 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 828'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 218 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 77 Hizbullah mensubu öldü.