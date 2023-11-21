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Dünya
AA 21.11.2023 21:16

Güney Afrika Meclisi İsrail'in büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

Güney Afrika Meclisi, İsrail'le diplomatik ilişkilerin askıya alınması ve bu ülkenin Pretorya Büyükelçiliğinin kapatılmasını içeren önergeyi, oy çokluğuyla kabul etti.

Güney Afrika Meclisi İsrail'in büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

Güney Afrika Meclisi'nde yapılan oylamada, Güney Afrikalı vekillerin 248'i önergeye evet oyu verirken 91'i hayır oyu kullandı.

Önergede, İsrail'le diplomatik ilişkilerin askıya alınması ve İsrail'in Pretorya Büyükelçiliğinin kapatılması teklif edildi.

Güney Afrika'daki muhalif Ekonomik Özgürlük Savaşçılarınca (EFF) meclise getirilen teklif, iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) tarafından da desteklendi.

İsrail yönetimi, oylama öncesi Güney Afrikalı yetkililerin Gazze’ye yönelik saldırılar konusunda yaptığı açıklamalara karşı Pretorya Büyükelçisi Eliav Belotsercovsky’yi istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığını açıklamıştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS liderleri ile bugün yaptığı toplantıda, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve savaş suçu işlediğini belirterek uluslararası toplumu Filistin'deki çatışmaların adil ve barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik acilen ve somut adımlar atmaya davet etmişti.

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