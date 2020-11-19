Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'ye yaklaşık 52 milyon lira aktaran 28 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda, örgüte para toplayan ve yurt dışında bulunan FETÖ okullarına 51 milyon 900 lira para gönderen 28 şüpheli yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: FETÖ Son Dakika
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