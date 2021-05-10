FETÖ itirafçısının ifadeleri, örgütün sınav hırsızlıklarını ve kirli ilişkilerini bir kez daha ortaya çıkardı.

İtirafçı kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığında müfettişti. 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra görevden uzlaştırılmış, 2,5 ay sonra da ihraç edilmişti.

Sahte kimlikle yakalandı

O günden sonra yıllarca gizlenmeyi başardı. Fakat bir gün sahte kimlikle yakalandı.

İfade ve sorgu aşamasında etkin pişmanlıktan faydalanmadı. Fakat işlediği suçlar sabitti, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Devlete girmek için tüm şartları zorladı

Bir süre sonra cezaevinden avukatı aracılığıyla itirafçı olmak istedi. Bu kapsamda ifadesi alınan şüpheli, FETÖ'ye ilk katıldığı lise yıllarından yakalandığı güne kadar yer aldığı örgütsel faaliyetleri ve tanıdığı isimleri tek tek açıkladı.

İtirafçı, örgüt evlerinde hazırlanarak MİT, Sayıştay Denetçiliği ve kaymakamlık sınavlarına girdiğini söyledi.

Bunlardan MİT ve kaymakamlık yazılı sınavlarını geçti fakat mülakatları geçemedi.

Başarılı olduğu sınav Nisan 2012'de girdiği Gençlik ve Spor Bakanlığı müfettişlik sınavı oldu.

Başkalarını da yerleştirdi

Müfettiş olduktan sonra da diğer FETÖ mensuplarının sınavlara hazırlandığı evlerde görev yaptı. Diğer örgüt üyelerinin de kendisi gibi, devlete sızabilmeleri için sınavlara hazırlanmalarına yardım etti.

Askeri ateşe sorumlusuydu

2015’te ise daha büyük bir görev aldı. Artık yeni kurulan bir birimin başına geçerek, askeri ateşelerden sorumlu oldu. Yurt dışından gelen askeri ateşelere mihmandarlık yaptı.

Pakistan Büyükelçiliğinde çalışan bir ateşeyle çeşitli bahanelerle bir araya geldi.

FETÖ'nün kendisinden Abu Dabi, Dubai, Suudi Arabistan ülkelerinin askeri ataşeleriyle tanışmasını da istedi.

İtirafçının beyanına göre bu 3 ülkeden birinin ataşesiyle de birkaç kez görüştü.