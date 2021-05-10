Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek. pic.twitter.com/jj1bzaH5eV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 10, 2021

Listenin başında İstanbul geliyor

İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359, 99, Ankara'da 247, 68, İzmir'de 161, 92 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok vaka görülen iller oldu.

En az vaka Şırnak'ta

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az vaka Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

