TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Türkiye genelinde COVID-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nı Ankara'da karşılaması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramı başkentte geçirecek.

Bahçeli, Türkeş'in anıt mezarını ziyaret edecek

Bahçeli’nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı sonrasında MHP’nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etmesi planlanıyor.

Akşener, bayramı İstanbul'da karşılayacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı ailesiyle İstanbul'da karşılayacak. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan İstanbul'da, Mithat Sancar Ankara'da olacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bayramı başkentteki evinde karşılayacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bayramı memleketi Afyonkarahisar’da geçirecek ve partililerle video konferans yöntemiyle bayramlaşacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İzmir'de, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise Ankara'da bayramı aileleriyle geçirecek.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da Ankara'da bayramı karşılaması bekleniyor.