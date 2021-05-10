Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Faslı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita’yla İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kudüs komitesinin toplanmasına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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