Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda tespit edilen bir mağaraya operasyon düzenlenmiş, 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmişti.



Teröristlerin etkisiz hale getirildiği mağarada 7 adet 60 mm havan, 3 adet 81 mm havan, 2 RPG-7, 2 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 kanas, 7 AK-47 piyade tüfeği, 2 konkurs, farklı türlerde mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği mağarada terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. https://t.co/NGhtM7jyhl#MSB #TSK pic.twitter.com/jyKEDOWPAy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 10, 2021