Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Denizli'de FETÖ'ye ait hücre evlerine düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Terörle Mücadele ekipleri, haklarında "terör örgütü üyeliği" suçundan hapis cezaları bulunan B.C. ve D.E.'nin saklandıkları adresi belirledi.
Örgüte ait hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ
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