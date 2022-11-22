FETÖ ile mücadele aralıksız sürerken TRT Haber, örgütün kirli para trafiğine ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüte yönelik hazırladığı dosyada yer alan görüntüler, örgüt üyelerinin güncel finans ağını ortaya koydu. Örgüt üyelerinden ele geçen 2 milyon liraya el konuldu.

Buna göre, para yurt dışından transfer ediliyor ve ismi önceden belirlenen örgüt üyeleri parayı ATM'lerden çekiyor. Dağıtım işlemi ise bundan sonra başlıyor. Dikkati çekmeyecek bölgeler seçiliyor. Otogar, ABM, çiğ köfteci gibi yerle buluşma noktası oluyor. Para ya elden telsim ediliyor ya da sonradan alınmak üzere bırakılıyor.

Örgüt üyelerinin AVM'de, paranın X-Ray'den geçişte belli olmaması için kartona sardıkları, kıyafet ve gıda poşetleri içine de para sakladıkları tespit edildi.

Takip sonucu örgüt üyeleri kıskıvrak yakalandı, bazıları ise itirafçı oldu.

Tekin kod isimli kişiyle Signal'den yazıştıklarını anlatan itirafçı, "Konum ve kıyafet belirlenir, birbirimizi uzaktan görünce şadırvana gireriz. Şadırvan askısına parayı asar, ben alırım. Birbirimizin yüzünü görmeyiz, konuşmayız. Diğer yol ise AVM’lerdir. Telefonun şarj edildiği kilitli kutulara para atarız. Ardından kutunun şifresini belirleriz, parayı alacak kişiye kutu numarası ve şifreyi söyleriz. O da gider alır." dedi.

Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı.

Haber: Hilal Yıldırım