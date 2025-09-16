Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
Gündem
AA 16.09.2025 08:44

FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 8'i aktif görevde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı gizli yapılanmasında yer alan, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları belirlenen, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kaydı olan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair tanık beyanları bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken örgüt irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 6, hala kurumda çalışan 8 kişi ile farklı kurumlarda çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara merkezli 4 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı FETÖ Terörle Mücadele
