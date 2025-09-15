Açık 20ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 15.09.2025 22:57

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız Filistin ve Gazze meselesine dair yine güçlü bir duruş sergiledi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Filistin ve Gazze meselesine dair yine güçlü bir duruş sergilediğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız Filistin ve Gazze meselesine dair yine güçlü bir duruş sergiledi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Zirveye ilişkin paylaşımda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Filistin ve Gazze meselesine dair yine güçlü bir duruş sergiledi." ifadesini kullanan Duran, "Diplomatik gayretlerimizi, İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalı, İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır" vurgusunun, Türkiye'nin diplomasi çizgisini net biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da yoğun diplomasi trafiği

Duran, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım, sadece güncel krize dair bir tepki değil, aynı zamanda uluslararası sistemin adalet, hukuk ve insan onuru temelinde yeniden şekillenmesi gerektiğine dair güçlü bir çağrı niteliğinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve duruşu, İslam dünyasının ortak vicdanını yansıtırken, Türkiye'nin küresel ölçekte barış ve adalet mücadelesinde üstlendiği sorumluluğu bir kez daha teyit ediyor. Cumhurbaşkanımız konuşmasında önemli mesajlar verdi: 'İslam alemi İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir.' 'İsrail'in güçlü bir tepki ve yaptırımla muhatap olmadan kısa vadede durmayacağını, işgal ve istikrarsızlık politikalarına hız vereceğini biliyoruz.'"

