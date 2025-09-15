Kurum ve Ersoy tarihi yapıların restorasyonu için bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, görüşmeye ilişkin NSosyal hesaplarından açıklamada bulundu.

Deprem bölgesinin inşasını sadece konutlardan ibaret görmediklerini, şehirleri, altyapısı, okulları, camileri, parkları, tarihi ve kültürel alanlarının yeniden ihyasıyla ayağa kaldırdıklarını belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Antakya'da Atatürk Caddesi'nden başlayarak dükkanları, konakları, sosyal alanları yeniden canlandırıyoruz. Asi Nehri çevresini yürüyüş yolları, yeşil alanlarıyla devasa bir yaşam alanına dönüştürüyoruz. Eşsiz dokusuyla inşa ettiğimiz Habib-i Neccar Camisi'ni de yakında tamamlayacağız. Kültür Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile Bakanlığımızda bir araya gelerek tarihi yerlerin, tescilli alanların, vakıf eserlerinin restorasyonundaki son durumu ele aldık. Şehirlerimizin çehresini aydınlatırken her daim işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz."

"En önemli meselelerden biri tarihi belleği ayağa kaldırmak"

Bakan Ersoy da açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yara alan şehirlerin yeniden imarının, sadece yeni yapılar inşa etmekten ibaret olmadığını vurguladı.

Bu konuda kendileri için en önemli meselelerden birinin, tarihi belleği ayağa kaldırmak, kültürel damarları yeniden canlandırmak ve bu toprakların ruhunu korumak olduğunun altını çizen Ersoy, Antakya'dan Malatya'ya, Adıyaman'dan Kahramanmaraş'a kadar her bir şehirde, hanların, kervansarayların, camilerin, çarşıların ve meydanların ihyasıyla vatandaşlara yeniden hayat alanları kazandırdıklarını ifade etti.

Müzeleri, kütüphaneleri, kültür merkezlerini de bu sürecin ayrılmaz parçası olarak gördüklerine işaret eden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bir araya gelerek, tescilli yapılar, vakıf eserleri ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projelerimizi detaylı biçimde değerlendirdik. Şehirlerimizi yalnızca taş ve betondan değil tarihinden, sanatından ve kültüründen güç alarak geleceğe hazırlıyoruz. Birlikte attığımız adımlar, bu coğrafyayı yeniden ışıkla ve umutla buluşturacaktır."