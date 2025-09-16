Açık 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.09.2025 01:11

27 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 27 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

27 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu karar ile Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Amasya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Mülkiye Müfettişi Zafer Yiğit, Avanos Kaymakamı Osman Bilici, Sakarya Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Aksaray Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Mülkiye Müfettişi Hamza Türkmen, Gümüşhane Vali Yardımcısı Serhat Doğan, Diyarbakır Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Mülkiye Müfettişi Emre Yalçın, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Mülkiye Müfettişi Yakup Güven, Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Nur Sevinç Özbek Çakas, Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Mülkiye Müfettişi Arif Oltulu, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Mülkiye Müfettişi Bayram Türker, Aksaray Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk, Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu, Van Vali Yardımcısı Tuğba Polat ve Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

ETİKETLER
Resmi Gazete İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Bolat: Güçlü bir yol haritasını inşa etmeye devam edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:47
Bakan Bolat: Güçlü bir yol haritasını inşa etmeye devam edeceğiz
00:26
Şanlıurfa'da yük asansörü düştü: 4 yaralı
23:58
İşgalci İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye kentine saldırısında 4'ü çocuk 12 sivil yaralandı
23:20
Kartalkaya'daki otel yangını davasında savcı mütalaasını sundu
23:02
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız Filistin ve Gazze meselesine dair yine güçlü bir duruş sergiledi
23:06
Suriye'deki Sednaya Hapishanesi sanal gerçeklik teknolojisiyle ziyaret edilebilecek
Pakistan'da sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor
Pakistan'da sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Kocaeli'de hız uyarısı yapan kişiye saldıran sürücü yakalandı
Kocaeli'de hız uyarısı yapan kişiye saldıran sürücü yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ