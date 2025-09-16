Açık 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.09.2025 00:45

Bakan Bolat: Güçlü bir yol haritasını inşa etmeye devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketicileri fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı koruyacaklarını belirterek "Vatandaşlarımızın refah seviyesini, alım gücünü ve temel ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlarken aynı zamanda tarımsal üretimi de artırmayı hedeflemekteyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat: Güçlü bir yol haritasını inşa etmeye devam edeceğiz

Bolat, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'nı değerlendirdi.

Hükümet olarak temel hedeflerinin, tarımsal üretimi artırarak gıda arz güvenliğini sağlamak ve vatandaşların gıda ve tarımsal ürünlere makul fiyatlardan ulaşmalarını kolaylaştırmak olduğuna işaret eden Bolat, söz konusu hedef doğrultusunda üreticilerle olduğu gibi başta tüketiciler ve tarım-gıda sektörünün tamamıyla yakın işbirliği içerisinde hareket ettiklerini belirtti.

Bolat, gıda sektörünü geliştirip, büyütmeyi amaçlayıp, tüketicileri alışverişte fahiş fiyata ve stokçuluğa karşı korumayı hedeflediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen tarım ülkeleri arasında yer alan ülkemiz iç piyasasında dengeli, öngörülebilir ve istikrarlı bir yapıyı inşa ederek, vatandaşlarımızın refah seviyesini, alım gücünü ve temel ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlarken aynı zamanda tarımsal üretimi de artırmayı hedeflemekteyiz. Toplantımızda ilgili bakanlıkların kurmaylarıyla 2025 yılının ilk 8 ayının genel değerlendirmesini yaptık ve alınacak yeni tedbirleri, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri ele aldık. Bakanlıklar olarak, üreticilerimizle ve sektörlerimizle yakın koordinasyon içerisinde hareket ederek, ülkemizin tarım ve gıda sektörlerini kapsayan güçlü bir yol haritasını inşa etmeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız Filistin ve Gazze meselesine dair yine güçlü bir duruş sergiledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:13
27 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
00:26
Şanlıurfa'da yük asansörü düştü: 4 yaralı
23:58
İşgalci İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye kentine saldırısında 4'ü çocuk 12 sivil yaralandı
23:20
Kartalkaya'daki otel yangını davasında savcı mütalaasını sundu
23:02
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız Filistin ve Gazze meselesine dair yine güçlü bir duruş sergiledi
23:06
Suriye'deki Sednaya Hapishanesi sanal gerçeklik teknolojisiyle ziyaret edilebilecek
Pakistan'da sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor
Pakistan'da sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Kocaeli'de hız uyarısı yapan kişiye saldıran sürücü yakalandı
Kocaeli'de hız uyarısı yapan kişiye saldıran sürücü yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ