FETÖ'cüler "Kıskaç"landı: 60 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay, Sakarya, Isparta, Muğla, Erzurum, Düzce, Manisa ve Çorum’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak “Kıskaç-12” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Örgütün sözde “güncel yapılanması” ve "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, Himmet adı altında para toplayarak örgüte finans sağladıkları, örgütün “gaybubet evi” olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre yaklaşık 6 milyon TL değerinde para ve muhtelif değerde ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."