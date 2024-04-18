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TRT Haber 18.04.2024 09:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'ı ağırlayacak

Ankara bugün Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mevkidaşını resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'ı ağırlayacak

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan için saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi tören düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı, daha sonra ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

İki lider görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenleyecek.

Çeşitli anlaşmalar imzalanacak

Görüşmelerde, Türkiye ile Tanzanya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar gözden geçirilecek.

Güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak görüşmeler kapsamında, çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 19.15'te konuk Cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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