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Gündem
TRT Haber 18.04.2024 09:00

TRT World'ün Kenya'daki kuraklığa dikkati çeken belgeseli altın madalya kazandı

TRT'nin uluslararası yayın yapan kanalı TRT World, Off The Grid belgesel serisi New York Festivalleri TV ve Film Ödülleri'nde Altın madalya kazandı. Seride yer alan Kenya, 'Su İçin Mücadele' belgeseli de ‘İnsani Endişeler’ kategorisinde ayrıca ödüle layık görüldü.

Susuzluktan çatlamış araziler...

Güneşten kavrulmuş uçsuz bucaksız tarlalar. Ve iklim değişikliğinin bir gerçeklik haline geldiği topraklar.

Kenya’daki milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya. Kaynaklar için rekabet arttıkça çatışmalar da yoğunlaşıyor. Nehirlerin kuruduğu, tarım ürünlerinin yetişmediği ülkede halk hayatta kalma mücadelesi veriyor.

TRT'nin uluslararası haber kanalı TRT World, Kenya'daki iklim değişikliği ve kuraklığa dikkati çeken eşsiz bir belgesele imza attı.

Dünya çapında ses getiren belgesel, Off The Grid belgesel serisi New York Festivalleri TV ve Film Ödülleri'nde Altın madalya kazandı.

Kenya: Su İçin Mücadele

Seride yer alan 'Kenya: Su İçin Mücadele' belgeseli de ‘İnsani Endişeler’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

TRT Wold ekibi belgeselin hazırlık aşamasında ülkenin en ücra köşelerine erişim sağladı.

New York Festivali, 60 yıldır bütün kıtalarda oluşturulan ve her türlü platformda izlenen yenilikçi içerikleri ödüllendiriyor.

Dünyanın dört bir yanından katılımcılar her yıl yüzlerce içerik ile festivalde temsil ediliyor.

Dünya çapında başarı elde eden içerikler Altın, Gümüş ve Bronz Madalya ile ödüllendiriliyor.

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