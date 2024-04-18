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Gündem
TRT Haber 18.04.2024 00:43

Bakan Şimşek'ten seçimsiz dönem vurgusu: Siyasi istikrar sayesinde toparlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD temasları sürüyor. Küresel Görünüm Forumunda konuşan Şimşek, "2026'da tek haneli enflasyonu göreceğiz" dedi.

Bakan Şimşek'ten seçimsiz dönem vurgusu: Siyasi istikrar sayesinde toparlayacağız

Bakan Şimşek, yabancı yatırımcının ekonomiye güveninin yüksek olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF toplantıları için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da Küresel Görünüm Forumunda konuştu.

"2 yıl içinde enflasyonda tek haneleri göreceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

“Mali durumuz güçleniyor. Aynı zamanda bütçe açığımız azalıyor. Ekonomik programın çalıştığına dair birçok kanıt var. Enflasyon düşmekte. Aslında bütün bunlar ekonominin makro görünümünün kısa bir özeti diyebiliriz. 2026'dan itibaren enflasyonu tek haneli sayılarda görmeyi bekliyoruz.”

Bakan Şimşek, yatırımcılarla toplantılar yaptıklarını söyledi. "Yabancı yatırımcının ülkemize güveni yüksek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Geçtiğimiz yıl yatırımcılar temmuz eylül döneminde uyguladığımız programda nasıl konumlanacaklarından emin değillerdi. Artık bu konuda soru gelmiyor. Programın sağlamlığına dair bir soru yok. Daha ziyade programın detaylarına dair sorular alıyoruz. Yatırımcıların artık enflasyonun düşeceğine dair inançları güçlendi. Programın sonuç vereceğini biliyorlar” diye konuştu. 

"Haziran 2028'e kadar herhangi bir seçim yok"

Mehmet Şimşek, 4 yıllık seçimsiz dönemde ekonomide önemli sonuçlar alacaklarını vurguladı:

"Haziran 2028'e kadar herhangi bir seçim yok Türkiye'de. Bu da siyasi istikrar anlamında güzel bir zaman verecek bize. Bu sayede ekonomik programın sonuçlarını toplamaya devam edeceğiz. Bu bağlamda yapısal değişiklikler ve reformlar bu programın temel parçaları olacak."

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