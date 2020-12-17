Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17 Aralık darbe girişimine yönelik yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. O süreçte en çok konuşulan konuların başında firari savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatili geliyordu. Masraflarını karşılayan iş adamı Halil İbrahim Demirhan tatilin perde arkasını ve sonrasında yaşananları TRT Haber'den Kemal Gümüş'e anlattı.

Demirhan, Zekeriya Öz ile Erzurum yolculuğu sırasında arkadaşları vasıtasıyla çalıştığını tanıştığını söyledi.

"Odadan aşağı indim baktım aşağıda tavla oynuyor birileri ile. Bak dedi, ben seni arayacağım. Eğer sen benim ofisime gelmezsen polis zoruyla aldırırım. Seni çağıracağım Çağlayan'a dedi. Ondan sonra birkaç gün sonra beni telefonla çağırdı."

"Ailemle beni Dubai'ye götür"

Demirhan, Öz'ün Dubai tatilini Çağlayan'daki makam odasında teklif ettiğini öne sürdü.

"Çağlayan'a gittim. Adamda beni direk içeri aldı. Yakında beni ailemle birlikte Dubai'ye götüreceksin. Orada ağırlayacaksın senin misafirin olacağız sen ağırlayacaksın bizi dedi. Ben de tamam dedim hemen orada otel rezervasyonlarını yaptım. Yedi yıldızlı dört dörtlük, harika en güzel odalar... Uçağın kapısından araçlarla aldırdım."

Zekeriya Öz'ün Dubai tatili sancısı

17 Aralık kumpasıyla çok sayıda iş adamı gözaltına alındı. Demirhan'a göre, Zekeriya Öz, Dubai tatilinin kamuoyunda duyulmasından endişeliydi.

"Zekeriya Öz'ün yanına gittik. Tavla oynarken benim aklımda yokken bu bedava Dubai tatili parlar mı acaba, öyle birşey olur mu dedi. Böyle bir durum oluştu. O tatilden korkuyordu acaba bir sıkıntısı olacak mı diye."

Fetullahçı Terör Örgütü, firari savcının Dubai tatilinin basına sızmaması için Halil İbrahim Demirhan'a tehditte de bulunmuş.

"Şerif Ali Tekalan ben tanımıyorum kim olduğunu. Geldi dedi ki, bunlar birkaç kişi ile geldiler adamları ile. Dediler ki; Bak senin için iyi olmaz bu hükümet gidici biz geliciyiz."

Zekeriya Öz 17 Aralık kumpasının ardından meslekten ihraç etti.

FETÖ üyesi Öz hakkında çok sayıda dosya kapsamında yakalama kararı bulunuyor.

Haber: Kemal Gümüş