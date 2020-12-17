Fetullahçı Terör Örgütü'nün gizlilik yöntemleri, İzmir Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü Ankesörlü Telefon Soruşturmasındaki itirafçıların ifadelerinde yer aldı.

Gözaltına alınan bir üsteğmen, telefon gizliliğini nasıl sağladıklarını anlattı.

Görüşmeler ankesörlü telefondan

Üsteğmen F.D'nin ifadesi:

"Salih ve Sinan kod isimli şahıslarla yaptığımız görüşmelerde kimi zaman bu şahıslar bize bir kağıtta yazılı bulunan numara verirlerdi. Biz bu numarayı kendi telefonlarımıza kaydetmezdik. Ankesörlü telefondan arama yapmamız gerektiğinde kağıtta yazılı bulunan numarayı çevirirdik, görüşme esnasında isimlerini zikretmezdik. Sadece nerede, saat kaçta buluşacağımızı konuşurduk ve telefonu kapatırdık."

"Cep telefonu numaraları kodlanırdı"

Eğer örgüt üyelerinin telefon numarası kaydedilecekse bununla ilgili yöntemleri vardı. Asla gerçek telefon numarası kaydedilmez, kodlama yapılırdı.

Astsubay E.K'nin ifadesi:

"H.Y. bize kendi numarasını verdi. 'Bu numarayı farklı bir isimle ve numaranın son dört hanesi ikili grup halinde yer değiştirmiş şekilde kaydedin' dedi. Örnek vermek gerekirse numarasının sonu 10 30 ise bize 30 10 olarak kaydedin diyordu."

Uzaktan takip ederek hücre evinde buluşuyorlardı

Askeri personelle, örgüt yöneticisi buluşmasında da her türlü gizlilik tedbiri alınıyordu. Örgüt yöneticisiyle göz teması kurmadan dışarıda buluşup, uzaktan takip ederek hücre evlerine gidiyorlardı.

Astsubay H.A'nın ifadesi:

"Kararlaştırılan tarih ve saatte istenilen yere gittik, buluşma yerinde E.S. isimli şahısla hiç irtibat kurmadan onun binmiş olduğu dolmuşa binerek ve inmiş olduğu durakta inerek şahsı takip ettik. Bizi aile evi olduğunu tahmin ettiğim bir ikamete götürdü."

Örgüt, askeri okullara yerleştirmek istediklerini eğitiyordu

İtirafçı askerlerin ifadesine göre, örgüt askeri okullara yerleştirmek istediği üyelerini önceden hazırlıyor ve provalar yaptırıyordu. Öğrenci adayları, spor, sağlık ve sözlü sınav ile mülakatlarda nelerle karşılaşacakları konusunda eğitiliyordu.

Geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli yapılan FETÖ operasyonunda 41 asker itirafçı olmuş ve önemli bilgiler vermişti.