Emine Erdoğan, Dördüncü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'na video mesaj ile katıldı. Tabiatın bilinen en büyük eczane olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tabiatın şifa kaynaklarını keşfe çıkmalıyız. Bu noktada ülkemiz büyük bir potansiyele sahip. Gerek ekonomik getirisi gerekse küresel olarak artan talebi, mutlaka göz önüne almalıyız" dedi.

Kadın istihdamı vurgusu yapan Emine Erdoğan, tıbbi ve aromatik bitki üretiminde, kadın girişimciliğinin desteklenmesini çok önemli bulduğunu, bu alanın büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

"Bilimsel temelden asla vazgeçmemeliyiz"

Emine Erdoğan, tıbbi ve aromatik bitki üretiminde bilimsel çalışmaların önemine de dikkat çekti.

Türkiye’nin cazibe merkezi olması gerektiğini belirten Erdoğan, “Bütün bu çabaların, temel bir şartı olmalı. Bilimsel temelden asla vazgeçmemeliyiz. Bilimin aydınlığında bu çalışmaları sürdürmeli merdiven altı işlere itibar etmemeliyiz” diye konuştu.

Ülkemiz, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda son derece zengin bir coğrafya. Bu birikimi, bilimsel temeller üzerinde geliştirmeyi umut ediyorum. Bu alanda kadın girişimcilerimizin özellikle desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. @TCTarim pic.twitter.com/yEaSfNMNnA — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 16, 2020



