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FETÖ şüphelilerini taşıyan sürücüler tutuklandı

Edirne Keşan’da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 5 şüpheli yakalandı.

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FETÖ şüphelilerini taşıyan sürücüler tutuklandı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, T.F'nin kullandığı otomobili ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

İncelemede araçta bulunan R.K, B.K. ve İ.K.'nin FETÖ soruşturması çerçevesinde arandıkları belirlendi.

Sürücü ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, aynı uygulama noktasında durdurulan bir başka otomobildeki E.D. ve G.D'nin de FETÖ'den arandığını tespit etti.

Sürücü ve yanındaki 2 şüpheli emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 sürücü, "göçmen kaçakçılığı, bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçlarından tutuklandı.

FETÖ şüphelisi 5 kişinin işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: AA

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