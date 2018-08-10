Bakan Varank: Defalarca denediler, başaramadılar, yine deniyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD Başkanı Donald Trump’ın alüminyum ve çelikte uygulanacağını açıkladığı ek vergiler hakkında Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Varank, “Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Yine deniyorlar. Çalışkan sanayicisiyle, cesur girişimcisiyle ve yetenekli işgücüyle, Türkiye’nin gücünün farkında değiller” dedi.

Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar.



Yine deniyorlar.



Çalışkan sanayicisiyle, cesur girişimcisiyle ve yetenekli işgücüyle, Türkiye’nin gücünün farkında değiller. — Mustafa Varank (@varank) 10 Ağustos 2018

“Sanayicimizin, girişimcimizin ve aziz milletimizin gönlü rahat olsun.” diyen Varank, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak öncelikli hedefimiz cari açığı azaltacak yerli ve milli üretimi var gücümüzle desteklemektir.” ifadelerini kullandı.

Sanayicimizin, girişimcimizin ve aziz milletimizin gönlü rahat olsun.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak öncelikli hedefimiz cari açığı azaltacak yerli ve milli üretimi var gücümüzle desteklemektir. — Mustafa Varank (@varank) 10 Ağustos 2018

Milli Teknoloji Hamlesi’ni bir an önce hayata geçireceklerini belirten Varank, “Bakanlığımızın tüm imkanlarını doğru ve odaklı projelerle katma değer üretenlerin hizmetine sunacağız. Hedeflerimizden bir milim dahi geri adım atmayacağız. Allah’ın izniyle bu savaşı da hep birlikte kazanacağız.” dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi’ni bir an önce hayata geçireceğiz. Bakanlığımızın tüm imkanlarını doğru ve odaklı projelerle katma değer üretenlerin hizmetine sunacağız.



Hedeflerimizden bir milim dahi geri adım atmayacağız.



Allah’ın izniyle bu savaşı da hep birlikte #Kazanacağız — Mustafa Varank (@varank) 10 Ağustos 2018

Kaynak: TRT Haber