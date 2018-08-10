Bakan Albayrak'tan Trump'ın ek vergi açıklamasına tepki

Türkiye'nin yeni ekonomik yaklaşımının açıklandığı saatlerde Amerikan Başkanı Trump bir kez daha Twitter üzerinden mesaj verdi. Trump, Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum ithalatında vergilerin iki kat artırıldığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarına yanıt verdi.

Albayrak, “Mali disiplin, üretim, enflasyon ve cari açık ile mücadele temel hedefleri üzerine kurduğumuz, Türkiye’yi hedef alanlara tweet attıran ‘Yeni Ekonomi Yaklaşımımızı’ paylaştık. Her kesimin aklı ve katkısı ile kurguladığımız bu yaklaşımı, net politikalarla OVP’ye yansıtacağız.” dedi.

Albayrak, bugünlerde yaşanılanların makro göstergelere bakıldığında ekonomiyle açıklanamayacağını söyledi.

“Bu süreçten de milletimizle birlikte daha da güçlenerek çıkacağız”

Türkiye’nin güçlü bankacılık sektörü, bütçe disiplini, dinamik iç pazarı ve üretim alt yapısıyla bu sınamaları boşa çıkaracağını belirten Albayrak, “Bu süreçten de milletimizle birlikte daha da güçlenerek çıkacağız.” dedi.

“Bu mücadeleyi kazanacağız”

“Kimsenin şüphesi olmasın” diyen Albayrak, “Ekonomik dengelenme, Sürdürülebilir ve İstikrarlı Büyüme, Daha Adaletli Paylaşım başlıklarında çok boyutlu politikalarımız bizi hedeflerimize taşıyacak.” ifadelerini kullandı.

Albayrak, “Doğrudan ekonomimizin ve milletimizin refahının hedef alındığı bu mücadeleyi Kazanacağız.” dedi.

Kaynak: TRT Haber