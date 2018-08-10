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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Adil el-Cubeyr ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çavuşoğlu'nun Cubeyr ile telefon görüşmesi hakkındaki soruya cevap olarak yazılı açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Aksoy, "Görüşmede dost ve kardeş Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerimiz, iş birliğimiz ve dayanışmamızı nasıl güçlendirebileceğimiz ele alınmıştır." ifadesini kullandı.

Aksoy, iki bakanın bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu ve Suudi Arabistan ile Kanada arasında yaşanan gerginliği görüştüğü bilgisini paylaşarak, "Ülkelerin farklı konularda kendi görüş ve düşüncelerini beyan etmeleri tabiidir. Ancak, bunun diğer ülkelerin iç işlerine müdahale niteliğinde olmaması lazımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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