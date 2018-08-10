Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılara rağmen büyümeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu Açılış Töreni"nde halka seslendi.

Erdoğan konuşmasına, 10 ayın ardından vefanın, dayanışmanın, milli iradenin şehri Gümüşhane’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek başladı. Erdoğan, “24 Haziran’daki seçimlerde yüzde 77 oy oranıyla şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık gören kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

"Anamuhalefet partisi tüm enerjisini nereye harcıyor?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Anamuhalefet partisi tüm enerjisini nereye harcıyor? Koltuğa. Partililer de genel merkezin önüne getirmişler bir tane koltuk koymuşlar. Dertleri bu." dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri yaşadıkları onca hezimete rağmen koltuklarını korumak için her türlü siyasi cambazlığa başvurabilir. Birileri sandıklar kapanır kapanmaz makam, rant ve çıkar kavgasına tutuşabilir. Ama biz asla böyle bir hareket değiliz ve olamayız.

Sayın Putin ile görüşmem vardı ve maşallah bu sene Rusya'dan yoğun bir turist akını var. Öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist herhalde Rusya'dan gelecek. Aramızdaki bu ilişkiler, bu irtibatlar bizleri daha güçlü hale getiriyor."

"6 milyon turist Rusya'dan gelecek"

100 günde 46 milyar lira 400 projeyi hayata geçireceklerini kaydeden Erdoğan, “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, her an ölecekmiş gibi uhraya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Turizm gelirinin ilk 6 ayda bir önceki yıla göre yüzde 30’un üzerinde artış gösterdiğini belirten Erdoğan, “Sayın Putin ile görüşmem vardı ve maşallah bu sene Rusya'dan yoğun bir turist akını var. Öyle zannediyorum ki 6 milyon gibi bir turist herhalde Rusya'dan gelecek. Aramızdaki bu ilişkiler, bu irtibatlar bizleri daha güçlü hale getiriyor.” diye konuştu.

"2018'i rekor bir oranla tamamlayacağız"

Erdoğan, “Hiç kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. Tutturmuşlar kur mur filan falan. Bırakın geçin bu işleri. Biz işimize bakalım daha iyi olacak. Hiç üzülmeyin gereği neyse o olur. Haklarımızdan taviz vermeyiz. Adaletse gereği neyse onu yaparız. Döviz kuru üzerinden gerçekleştirilen saldırılara rağmen inşallah 2. çeyrekte büyümeye devam edecek, 2018'i rekor bir oranla tamamlayacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Gereği neyse o olur. Haklarımızdan taviz vermeyiz. Döviz kuru üzerinden ülkemize yönelik gerçekleştirilen tüm saldırılara rağmen ikinci çeyrekte büyümeye devam edeceğiz.https://t.co/jQphNBL7v1 pic.twitter.com/Pk7pzhnym6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Ağustos 2018

"Bize diz çöktüreceklerini zannedenler bu milleti tanımıyor"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Erdoğan, “İstikbalimiz için istiklal. Yastıkları altında dolarları, euroları olanlar varsa bunu bankalarda bozdursunlar, Türk Lirası’na çevirsinler. Ekonomik manipülasyonlar üzerinden bize diz çöktüreceklerini zannedenler bu milleti tanımıyorlar.” ifadelerini kullandı.

ABD’ye tepki gösteren Erdoğan, “Koyunlarında büyüttükleri, malikanelerde ağırladıkları FETÖ'cü alçaklarla ilgili hiçbir adım atmayanlar, bize hukuk dersi veremez.” diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber