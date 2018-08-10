Dışişleri'nden ABD'nin ek vergi kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin ABD’ye gerçekleştirdiği alüminyum ve çelik ihracatına ek vergi uygulanmasına dair attığı tweet hakkında açıklama yaptı.

Aksoy, “Başkan Trump’ın, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayarak, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir.” dedi.

Aksoy şöyle devam etti:

“ABD, bu tür yaptırım ve baskılarla işbirliği yönünde hiçbir sonuç elde edemeyeceğini, yalnızca çetin sınamalardan geçerek kazanılan müttefiklik ilişkimize zarar vereceğini bilmelidir.”

Türkiye’ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılığın verileceğini söyleyen Aksoy, “Türkiye her zaman sorunların diplomasi, diyalog, iyi niyet ve karşılıklı anlayışla çözülmesinden yanadır.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber