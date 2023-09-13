FETÖ firarisi Erkan Ünal yakalandı

Örgütün finans merkezi olan Kaynak Holding yöneticilerinin yargılandığı FETÖ davasından aranıyordu. Firari sanık Erkan Ünal, İstanbul'da yakalandı.

Kaynak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Ünal, aynı zamanda Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un genel sekreterliğini yapıyordu.

Firari sanığın Büyükçekmece'de kayınpederine ait villaya gittiği bilgisi üzerine, ekipler harekete geçti. Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonda Ünal'ı eve girerken gözaltına aldı.

Şüpheli yakalandığında üzerinde herhangi bir kimlik çıkmadı. Polise, ağabeyine ait kimlik bilgilerini vererek kurtulmak istedi. Ancak başarılı olamadı.

Telefonunu SIM kartsız kullanıyordu

Şüphelinin üzerinden bir telefon çıktı. Ancak içerisinde SIM kart yoktu. Yapılan incelemede Ünal’ın, kamuya açık alanlardaki kablosuz ağlar üzerinden internete bağlandığı tespit edildi.

Başta Bylock olmak üzere FETÖ'nün haberleşme programlarıyla örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.