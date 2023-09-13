12'nci Kalkınma Planı kapsamında "Vatandaş Anketi" başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca, 12'inci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında "Vatandaş Anketi" başlatıldı.

Anketle birlikte eğitimden ekonomiye, enerjiden tarım, güvenlik, adalet alanlarına kadar her konuda vatandaşın görüş ve önerisi alınacak.

Türkiye'nin gelişme potansiyeline sahip olduğu alanlar ve bu alanlara yönelik politika tercihleri kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

21 konu değerlendirilecek

Ankette, eğitim, ekonomi, istihdam, göç, enerji, çevre, demokrasi, adalet, güvenlik ve sağlık gibi 21 konu başlığı bulunuyor.

Anketin ilk bölümünde katılımcılar, Kalkınma Plan'ın temel konu başlıkları ve bu başlıklara ilişkin çeşitli politika seçenekleri arasından hangilerine öncelik verileceğini tercih edebilecekler.

İkinci bölümde ise katılımcılara "On İkinci Kalkınma Planı'nın temel öncelikleri neler olmalıdır?" sorusu yöneltilerek, vatandaşların yeni ve özgün fikirlerini ifade etmeleri isteniyor.

24 Eylül'e kadar sürecek

İsteyen vatandaşlar 24 Eylül'e kadar devam edecek ankete, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sitesi üzerinden katılabilecek.

Anketin, amaç ve fikir birliğiyle, politika geliştirilmesi sürecine önemli katkı sunması bekleniyor.