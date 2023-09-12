Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'den kritik görüşme

"Yaşadığımız süreç, beni adaylığa o günden daha fazla yaklaştırdı. Bu işin sonunda, bir adaylık olursa o özgüvenim kararlılığım inancım var. O kararlılığım var."

Özgür Özel, yaklaşan CHP kurultayında genel başkan adayı olabileceğini bu sözlerle duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürpriz görüşmeyi duyurdu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı. Özel’in Kılıçdaroğlu’na genel başkan adaylığı sürecine ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim.



İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım. — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 12, 2023

Özgür Özel paylaşımında, cuma günü CHP Genel Merkezi'nde kurultay sürecine dair bir basın toplantısı düzenleyeceğini de ifade etti.

"Ekrem İmamoğlu adayımızdır"

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği bir röportajda Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden adaylığını değerlendirdi.

“Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır” dedi.