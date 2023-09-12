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Gündem
TRT Haber 12.09.2023 23:11

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'den kritik görüşme

Değişim tartışmalarının gölgesindeki CHP'de, kurultay süreci tüm hızıyla devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanı Özgür Özel ile sürpriz bir görüşme yaptı. Görüşmeyi Özgür Özel sosyal medya hesabından duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'den kritik görüşme
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

"Yaşadığımız süreç, beni adaylığa o günden daha fazla yaklaştırdı. Bu işin sonunda, bir adaylık olursa o özgüvenim kararlılığım inancım var. O kararlılığım var."

Özgür Özel, yaklaşan CHP kurultayında genel başkan adayı olabileceğini bu sözlerle duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürpriz görüşmeyi duyurdu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı. Özel’in Kılıçdaroğlu’na genel başkan adaylığı sürecine ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

 

 

Özgür Özel paylaşımında, cuma günü CHP Genel Merkezi'nde kurultay sürecine dair bir basın toplantısı düzenleyeceğini de ifade etti.

"Ekrem İmamoğlu adayımızdır"

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği bir röportajda Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden adaylığını değerlendirdi.

“Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır” dedi. 

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