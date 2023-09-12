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Çevre
AA 12.09.2023 22:25

G20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, G20 Liderler Zirvesi bildirgesinde "Sıfır Atık girişimlerinin önemini vurgulama" ibaresinin de yer aldığını açıkladı, "Sıfır Atık, uluslararası anlamda değer taşıyan bir ilke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

G20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor
[Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde devlet başkanları ve liderlere, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Yaşanabilir Bir Dünya İçin Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu' kitabını takdim etti.]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan projenin, her geçen gün daha da büyüdüğünü vurgulayan Özhaseki, şunları anlattı:

"9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, BM 77/161 sayılı karara atıf yapılarak deklarasyonun 37. maddesinde 'Sıfır Atık girişimlerinin önemini vurgulama' ibaresi yer aldı. Uluslararası ödüllerin yanında böylesi küresel bir vurgu yapılması, Sıfır Atık'ın ne kadar doğru ve önemli bir hareket olduğunu bir kere daha gösterdi.

Artık Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi ve döngüsel ekonomi modeli olmanın çok ötesinde uluslararası anlamda değer taşıyan bir ilke ve olmazsa olmaz bir kaide olma yolunda emin adımlarla ilerliyor."

 


 

Özhaseki, projeye desteğini esirgemeyen ve G20 Liderler Zirvesi'nde de Sıfır Atık'a vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve himaye ederek projenin dünya markası haline gelmesini sağlayan Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emine Erdoğan G20 Liderler Zirvesi Mehmet Özhaseki Sıfır Atık
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