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FETÖ davasında yargılanan Eren Erdem hakkında yakalama kararı
07 Ocak 2019 Pazartesi 21:25 - Son Güncelleme 07 Ocak 2019 Pazartesi 21:41
Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında yargılanan Eren Erdem hakkında tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı.
FETÖ davasında yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı.
Eren Erdem, FETÖ'nün 17 - 25 Aralık darbe girişimi sırasında yasa dışı yollarla elde edilen ses kayıtlarını servis etmişti.
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