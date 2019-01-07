Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

Maduro’nun 10 Ocak’ta gerçekleşecek yemin törenine, program yoğunluğu sebebiyle katılamayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin merasiminde Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın temsil edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Venezuela’nın istikrar, huzur ve refahına önem verdiklerini de kaydetti.

Kaynak: TRT Haber