Beşinci nesil uyduların ikincisi olan Türksat 5B uydusunun uzay macerası başlıyor. Uydu pazar günü Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, twitter hesabından, "Hayal etmeye ve inanmaya devam et. Çünkü gelecek seninle, gelecek bizimle. Hep birlikte güçlü Türkiye." ifadelerinin kullanıldığı bir video ile yaptığı paylaşımda, Tüksat 5B haberleşme uydusunun veri kalitesi ve internet hızını artıracağını belirtti.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti;

"Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile Turksat 5B haberleşme uydumuz uzaya doğru yola çıkacak. Bu sayede veri iletim kapasitemiz ve internet hızımız artacak. İnternet ulaşımı olmayan yerlere de internet ulaşımı sağlanmış olacak. Ülkemize hayırlı olsun."