Dışişleri Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edilen Genişleme Kararları'na ilişkin açıklama yapıldı.

Avrupa Birliği'nin Genişleme Kararları'nın stratejik bir bakış açısıyla alınmadığının vurgulandığı açıklamada, Türkiye'nin, Avrupa Birliği ve bölge barışı açısından öneminin inkar edildiği aktarıldı.

"AB'yi stratejik körlüğünden vazgeçmeye davet ediyoruz"

Taraflar arasındaki ilişkilerde olumlu bir gündem yaratma amacından uzak olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada "Avrupa Birliği, bu kararları alırken değerler topluluğu olarak değil, pazarlıklara dayalı çıkar grubu şeklinde hareket ediyor" denildi.

Kararlardaki, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin bölümlerinin tek yanlı ve Rum-Yunan tezlerini yansıttığı belirtilirken, AB'ye "Stratejik körlüğünden vazgeçmeye davet ediyoruz" çağrısı da yapıldı.

