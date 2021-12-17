Sahte içki can almaya devam ediyor. İstanbul'da son 1 ayda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Tedavisi süren 16 kişinin ise hayati tehlikesi sürüyor. Son bir ayda kentte gerçekleştirilen sahte içki operasyonlarında, gözaltına alınan 78 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Rakamları İstanbul Valiliği açıkladı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tespitlerde, 46 kişinin sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğu, 22 kişinin (11’i yabancı) hayatını kaybettiği, 16 kişinin (5’i yabancı) ise hayati tehlikelerinin olduğu ve tedavilerinin sürdüğü, 5 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı, 3 kişinin ise taburcu edildiği tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca son bir ayda alkol kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 56 operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bu operasyonlarda haklarında işlem yapılan 78 şüphelinin 14’ü tutuklanırken, 17 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yapılan operasyonlarda 32 bin 978 adet şişelenmiş sahte içki, 27 ton 619 litre sahte içki, sahte alkol imalatında kullanılan çok sayıda damıtma kazanı, hortum, huni, kapaklama makinesi, kapak ısıtıcı makineler, alkolmetre, etiket, kapak ısıtma makinesi vb. ele geçirildi.