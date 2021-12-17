Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, 19 Aralık tarihinde SpaceX vasıtasıyla Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılacağını söyleyerek başladı.

"Aynı sene içerisinde iki uydu fırlatan ender ülkelerden biri olduk"

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri de kullandı:

"Bu yılın ocak ayında Türksat 5A uydusunu uzaya fırlatmıştık. Aynı sene içerisinde iki uydu fırlatan ender ülkelerden biri olduk. Türksat 5A uydumuz fırlatıldığında çocuklarımızdan Türksat 5A'nın yani bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istedik. Evlatlarımızdan muhteşem geri dönüşler aldık. 5 binden fazla resim tarafımıza ulaştı. Her biri çok güçlü ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5 bin resmi de bir dijital mekul yani NFT haline getirerek Türksat 5B'yi oluşturduk. İşte bu güzel ve gerçekten çok anlamlı NFT'yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın gözlerinde oluşan pırıltı ileride Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojiler alanında, yapay zeka alanında, siber dünyada nerelerde olacağının ispatı niteliğindedir."

Elon Musk: Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Elon Musk da NFT hediyesi için Erdoğan'a teşekkür ederek uydunun gönderilmesini ve Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Erdoğan ile yeniden görüşmenin bir onur olduğunu belirten Musk, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini de vurguladı.